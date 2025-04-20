Ученые назвали крупнейшее вымирание на Земле, произошедшее 252 млн лет назад

Учёные установили, что самое крупное массовое вымирание в истории Земли произошло около 252 миллионов лет назад, в конце Пермского периода. Тогда с лица планеты исчезло до 90% морских организмов и около 70% наземных животных.

Эта катастрофа настолько изменила биосферу планеты, что учёные называют её предшественником эпохи динозавров. После неё жизнь на Земле начала развиваться по совершенно новому пути.

Как показало исследование, процесс вымирания происходил неравномерно. В океанах он шёл значительно быстрее: если бы всё массовое вымирание представить как сутки, морская фауна исчезла бы за 14 минут, в то время как на суше процесс растянулся на десятки раз дольше.

Какие именно виды смогли пережить эту катастрофу — до сих пор вызывает споры среди учёных. Но ясно одно: Пермское вымирание — крупнейший переломный момент в истории жизни на планете, пишет Кулик.