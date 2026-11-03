В Татарстане водителям стоит готовиться к очередям на шиномонтаж: сезон сдвинулся

Водителям Татарстана рекомендуют не откладывать подготовку автомобиля к зимнему сезону. В 2026 году осенняя смена шин началась позже привычных сроков, а с наступлением устойчивого похолодания количество желающих посетить автосервисы может быстро увеличиться.

Такие выводы следуют из совместного исследования геосервиса 2ГИС и сети FIT SERVICE.

Спрос на шиномонтаж оказался ниже прошлогоднего

В октябре 2026 года количество заказ-нарядов, включающих замену шин, в сети FIT SERVICE сократилось на 16% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Аналитики объясняют снижение относительно тёплой погодой в ряде регионов. Положительная динамика отмечена только в городах Сибирского и Уральского федеральных округов.

Технический директор FIT SERVICE Никита Родионов пояснил, что поздний старт сезона не означает уменьшения потребности в шиномонтаже. По его оценке, после похолодания свободные места в сервисах могут закончиться всего за несколько дней.

Во сколько обходится замена колёс

Средний чек непосредственно на шиномонтаж в октябре составил 2562 рубля. Это на 12% больше, чем год назад.

Если учитывать дополнительные работы и товары, средняя стоимость заказ-наряда достигает 7645 рублей. За год показатель вырос на 11%.

Эти цифры характеризуют общую статистику сети и не являются отдельным расчётом для Казани или других городов Татарстана.

Как избежать ожидания

По данным 2ГИС, из более чем 15 тысяч точек шиномонтажа в 16 крупнейших российских городах предварительную запись предлагают около 8,9 тысячи, или 59%.

Автомобилистам советуют заранее выбирать подходящую мастерскую, уточнять стоимость обслуживания и наличие гарантии. Проверить адреса, график работы и возможность записи можно в карточках организаций в 2ГИС.