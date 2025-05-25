На пожаре в казанской многоэтажке погибли 2 человека

Сегодня в Ново-Савиновском районе Казани вспыхнул пожар в квартире многоэтажного дома, расположенного на проспекте Ямашева.

По прибытии на место происшествия пожарные обнаружили сильное задымление, исходящее из окна на пятом этаже. В результате возгорания полностью сгорели вещи и мебель в двухкомнатной квартире.

Как сообщили "Татар-информу" в МЧС по Татарстану, в помещении были найдены мужчина и женщина без сознания. Их передали врачам скорой помощи, однако попытки вернуть пострадавших к жизни оказались безуспешными — медики констатировали их смерть.

Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной пожара, а также устанавливают личности погибших.

Ранее мы писали о том, что в Казани утром столкнулись 2 иномарки, одна из машин опрокинулась на бок.