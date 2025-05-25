Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

На пожаре в казанской многоэтажке погибли 2 человека

По прибытии на место происшествия пожарные обна...

pixabay

Подписаться на Дзен.канал

Сегодня в Ново-Савиновском районе Казани вспыхнул пожар в квартире многоэтажного дома, расположенного на проспекте Ямашева.

По прибытии на место происшествия пожарные обнаружили сильное задымление, исходящее из окна на пятом этаже. В результате возгорания полностью сгорели вещи и мебель в двухкомнатной квартире.

Как сообщили "Татар-информу" в МЧС по Татарстану, в помещении были найдены мужчина и женщина без сознания. Их передали врачам скорой помощи, однако попытки вернуть пострадавших к жизни оказались безуспешными — медики констатировали их смерть.

Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной пожара, а также устанавливают личности погибших.

Ранее мы писали о том, что в Казани утром столкнулись 2 иномарки, одна из машин опрокинулась на бок.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

15 часов назад

РПЦ через суд получила храм под Орлом

Интересное в Казани

день назад

Пикник-катастрофа: 10 вещей, которые забывают даже опытные шашлычники

вывести тараканов из квартиры навсегда в домашних условиях быстро и эффективно

Не у нас

21 час назад

Ученые: Жизнь обошла бы Землю мимо, если бы сутки не удлинялись

Интересное в Казани

2 дня назад

Готовим как профи: 5 рецептов от казанского кейтеринга, с которыми справится даже новичок

егэ репетиторы по обществознанию в Новосибирске

Не у нас

20 часов назад

Человечеству конец: Земле грозят три сценария конца света

Не у нас

15 часов назад

Раскрыт секрет долголетия: как легко изменить свою судьбу

Лонгриды

день назад

Битва за двор: как собаки становятся поводом для ссор между соседями

Не у нас

19 часов назад

The Verge: В Японии создали новую версию Тамагочи с целой планетой питомцев

Не у нас

6 часов назад

Новые чат-боты Claude научились доносить на пользователей
Лонгриды
день назад

Битва за двор: как собаки становятся поводом для ссор между соседями

В Татарстане продолжаются споры о допустимости ...

Новости Казани

41 минуту назад

3 человека выпали из лодки на Казанке

Интересное в Казани

день назад

Пикник-катастрофа: 10 вещей, которые забывают даже опытные шашлычники

Не у нас

час назад

Ученые рассказали, что в недрах Земли началась миграция драгоценных металлов

Не у нас

час назад

Невролог Соколова назвала топ-5 скрытых симптомов метеозависимости
На пожаре в казанской многоэтажке погибли 2 чел...
Новости Казани
56 минут назад

На пожаре в казанской многоэтажке погибли 2 человека

Не у нас

2 часа назад

Ученые нашли на дне пролива останки Homo erectus и вымерших животных

Новости Казани

2 часа назад

В Казани утром столкнулись 2 иномарки, одна из машин опрокинулась на бок

Не у нас

4 часа назад

Ученые рассказали, что острый нож позволит нарезать лук без слез
Фитнес под открытым небом в Казани: рассказывае...
Интересное в Казани
6 дней назад

Фитнес под открытым небом в Казани: рассказываем, почему тренировки на крыше становятся популярны