Учёные из Пермского Политеха нашли способ в 14 раз снизить вязкость нефти

Большая часть российских нефтяных запасов — это тяжёлая нефть с высокой вязкостью. Добывать её сложно, потому что густая нефть перегружает насосы и выводит оборудование из строя. Чтобы решить эту проблему, в скважины устанавливают специальные нагреватели, которые делают нефть более жидкой. Однако важно точно знать, как сильно её можно греть, чтобы не испортить оборудование и не тратить лишние ресурсы.

Учёные Пермского Политеха разработали компьютерную модель, которая помогает подобрать оптимальные параметры нагревателей. Они протестировали устройства разной длины и мощности, сохраняя стабильную температуру в 122 °C. Выяснилось, что чем длиннее нагреватель и выше его мощность, тем сильнее нагревается нефть — до 60 °C — и тем больше снижается её вязкость.

Самый мощный нагреватель (2,25 кВт и длиной 5 метров) позволил снизить вязкость нефти в 14 раз. Это улучшает работу насосов, снижает риск поломок и помогает добывать больше нефти при меньших затратах.

Источник: Naked Science