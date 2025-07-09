Татарстан наращивает производство молока и мяса к 2030 году

Власти Татарстана к 2030 году собираются значительно увеличить выпуск животноводческой продукции. В частности, производство молока планируется увеличить на 40%, что составляет около 320 тысяч тонн. Кроме того, ожидается рост выпуска яиц — на 254,7 миллиона штук, а также мяса — на 44,3 тысячи тонн в год. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на международной выставке «Агроволга», прошедшей в Казани.

Он отметил, что перед регионом стоит непростая, но весьма амбициозная задача. По его словам, республика работает над усовершенствованием собственных программ поддержки сельского хозяйства: вносятся изменения в схемы и корректируются пропорции.

Министр также добавил, что нагрузка на региональный бюджет выросла — это связано с тем, что федеральные программы больше не финансируют хозяйства, содержащие до тысячи голов скота. Однако в республике, по его словам, нашлись возможности компенсировать недостающие средства и продолжать реализацию запланированных проектов.

Кроме того, Зяббаров сообщил, что в регионе планируют строительство новых кормовых центров, которые дополнят уже функционирующие 54 объекта.

Источник: Вечерняя Казань