Минниханов и Цивилев наградили выпускников КГЭУ дипломами
Фото: пресс-служба Раиса РТ
Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Минэнерго России Сергей Цивилев вручили дипломы о высшем образовании лучшим студентам Казанского государственного энергетического университета.
Церемония прошла после лекции Сергея Цивилева на тему «Стратегия развития энергетики — Модель технологического университета». Мероприятие состоялось в рамках открытия межвузовской летней инженерной школы «Инжир-2025».
В числе награжденных — 12 студентов, отличившихся в учебе и научной деятельности. Дипломы им вручили лично Минниханов и Цивилев.
Источник: Татар-информ
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