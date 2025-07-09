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Минниханов и Цивилев наградили выпускников КГЭУ дипломами

Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Минэн...

Фото: пресс-служба Раиса РТ

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Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Минэнерго России Сергей Цивилев вручили дипломы о высшем образовании лучшим студентам Казанского государственного энергетического университета.

Церемония прошла после лекции Сергея Цивилева на тему «Стратегия развития энергетики — Модель технологического университета». Мероприятие состоялось в рамках открытия межвузовской летней инженерной школы «Инжир-2025».

В числе награжденных — 12 студентов, отличившихся в учебе и научной деятельности. Дипломы им вручили лично Минниханов и Цивилев.

Источник: Татар-информ

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