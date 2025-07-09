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На дне Северного моря обнаружены загадочные песчаные образования

геологи из Манчестерского университета нашли на...

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Геологи из Манчестерского университета нашли на дне Северного моря сотни необычных песчаных структур, которые получили название «синкиты». Эти образования могут кардинально изменить взгляды ученых на геологические процессы, происходившие на планете.

По словам специалистов, синкиты появились в результате стратиграфической инверсии — редкого явления, при котором более новые песчаные отложения вытеснили старые, расположенные ниже. Обычно в природе все происходит наоборот. Геологи предполагают, что такие процессы могли быть связаны с древней вулканической активностью.

Исследования продолжаются, однако уже сейчас ученые считают, что синкиты формировались миллионы лет назад и представляют собой подводные песчаные холмы, проникшие в более древние геологические слои.

Источник: Российская газета

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