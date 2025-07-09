Россиянин рассказал, какие туристы не нравятся жителям Абхазии

Абхазия остаётся популярным направлением для отдыха у россиян благодаря красивой природе и доступным ценам. Однако впечатления туристов о поездке нередко отличаются: одни хотят вернуться, другие — нет.

По словам одного из путешественников, местные жители не всегда рады приезжим из России. Особенно раздражают три типа туристов.

Во-первых, абхазов задевает высокомерное поведение. Они — гордый народ, и пренебрежение со стороны гостей воспринимается очень болезненно. Во-вторых, местным не нравятся туристы, игнорирующие традиции и не проявляющие уважения к старшим. Это часть культуры, которая уважается и передаётся из поколения в поколение.

Третья причина — мусор. Жители Абхазии крайне негативно относятся к неряшливости. Туристов, оставляющих после себя мусор, могут открыто пристыдить.

Источник: ABNews