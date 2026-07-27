Новости Татарстана

Водолазы нашли тела двоих утонувших мужчин в Татарстане

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В минувшую пятницу в Татарстане утонули двое мужчин — в Казани и Актанышском районе. На Казанке водолазы обнаружили тело 60-летнего мужчины в 30 метрах от берега на глубине 6,5 метра. Накануне женщина, гулявшая вдоль берега, заметила его вещи и сообщила спасателям.

Второй случай произошел в поселке Поисеево. В пруду утонул мужчина 1975 года рождения. Его тело нашли в 30 метрах от берега, на глубине 3 метров. Вещи погибшего остались на берегу.

Причины трагедий выясняются. К поискам привлекали сотрудников МЧС и водолазов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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