Жилые комплексы: Новости

Бывший завод «КамгэсЗЯБ» в Челнах застроят жильем к 2033 году

Служба новостей Автор статьи
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В Набережных Челнах на месте бывшего завода ячеистых бетонов появится новый жилой квартал. Застройщики обещают не только многоэтажки, но и школу, два детсада и даже яблоневый сад. Реализовать проект планируют к 2033 году.

Жилой фонд составит почти 240 тысяч квадратных метров, а численность новоселов – около 6 тысяч человек. Дома вырастут до 19 этажей, предусмотрены и объекты соцбыта. Застраивать участок будут два девелопера: федеральный «Талан» и актанышская компания «Ресурс-Актив» в партнерстве с казанской «ТСИ».

Проект уже прошел публичные слушания. Кроме жилья, здесь построят школу на 1,5 тысячи мест и два детских сада. Существующий яблоневый сад и памятник лосю решено сохранить – так город не потеряет кусочек истории завода.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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