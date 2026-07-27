Бывший завод «КамгэсЗЯБ» в Челнах застроят жильем к 2033 году
В Набережных Челнах на месте бывшего завода ячеистых бетонов появится новый жилой квартал. Застройщики обещают не только многоэтажки, но и школу, два детсада и даже яблоневый сад. Реализовать проект планируют к 2033 году.
Жилой фонд составит почти 240 тысяч квадратных метров, а численность новоселов – около 6 тысяч человек. Дома вырастут до 19 этажей, предусмотрены и объекты соцбыта. Застраивать участок будут два девелопера: федеральный «Талан» и актанышская компания «Ресурс-Актив» в партнерстве с казанской «ТСИ».
Проект уже прошел публичные слушания. Кроме жилья, здесь построят школу на 1,5 тысячи мест и два детских сада. Существующий яблоневый сад и памятник лосю решено сохранить – так город не потеряет кусочек истории завода.
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