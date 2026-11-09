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Священник объяснил, можно ли поднимать упавшие на кладбище вещи

Анастасия Шарова Автор статьи
Иерей Стахий Колотвин рассказал, почему не стои...

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Существует народное поверье, согласно которому предметы, случайно упавшие на кладбище, нельзя забирать с собой. Считается, что они якобы становятся частью мира умерших, а попытка поднять такую вещь может обернуться болезнями и неприятностями. Однако православная церковь не признает подобных примет. Об этом рассказал aif.ru клирик храма Ризоположения в Леонове иерей Стахий Колотвин.

По словам священнослужителя, страх перед кладбищенскими предметами появился еще в дохристианские времена. В языческих представлениях места захоронений связывали с духами и потусторонними силами, которые якобы могли наказать человека за нарушение определенных правил.

Именно с такими верованиями связаны запреты на поднятие упавших вещей, пересчитывание денег возле могил и некоторые другие действия. Колотвин подчеркнул, что эти представления не имеют отношения к православному учению.

Священник пояснил, что предмет, оказавшийся на кладбищенской земле, не приобретает никаких мистических свойств. Если человек случайно уронил личную вещь, ее можно спокойно поднять, очистить от грязи и забрать домой.

Иерей также напомнил, что в прошлом некоторые опасения, связанные с местами захоронений, возникали из-за плохих санитарных условий и недостаточного развития медицины. Со временем реальные бытовые страхи обрастали мистическими объяснениями.

По словам Колотвина, христианам не следует воспринимать кладбище как территорию действия темных сил. В православной традиции посещение могил связано прежде всего с памятью об усопших, молитвой и размышлениями о вечной жизни, а не с опасением нарушить народные приметы.

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