Исследование показало, какие цвета люди видят при околосмертных переживаниях

Люди, пережившие околосмертные состояния, по-разному описывают цветовую гамму увиденного. К такому выводу пришли учёные из Хайфского университета, изучившие воспоминания 50 добровольцев. Результаты работы опубликованы в Frontiers in Psychology.

Исследователи под руководством Франса Лернера попросили участников не только рассказать о пережитом, но и воссоздать форму запомнившихся пространств с помощью геометрических схем, а также подобрать для них цвета.

Анализ показал, что тоннели чаще ассоциировались с отсутствием ярких оттенков. Из 28 описанных тоннельных пространств 22 были представлены в тёмных, серых или почти бесцветных тонах. Участники также вспоминали свет, который не имел определённой окраски.

В то же время широкие пространства с изогнутыми границами чаще описывались как цветные. В 27 из 31 такого случая добровольцы упоминали розовое освещение, зелёные холмы и оранжевую землю.

Возможное объяснение наблюдений связано с физиологией зрения. Учёные отметили, что нехватка кислорода может сужать поле зрения, а слабое освещение затрудняет распознавание цветов. Однородное свечение они также сравнили с эффектом Ганцфельда, при котором зрение словно теряет привычные ориентиры.

Однако исследование не позволяет объяснить происхождение околосмертных видений. Его результаты основаны на воспоминаниях небольшой группы людей о событиях, произошедших в среднем около 15 лет назад. На ответы также могли повлиять схемы, предложенные участникам для описания переживаний.

В октябре судебно-медицинский эксперт Сергей Гаврилов высказывал мнение, что видения при клинической смерти могут отражать личный опыт человека. Он предположил, что в критическом состоянии мозг способен воспроизводить значимые для человека образы, включая лица родных и знакомые места, сообщает "Самара Онлайн 24".