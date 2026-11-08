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Учёная изучила древние обряды очищения хеттских воинов после поражений

Служба новостей Автор статьи
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Десять фрагментов клинописных табличек из древней Хаттусы раскрыли подробности религиозных практик хеттской армии. Документы исследовала доцент Стамбульского университета Мельтем Доган-Алпарслан. Они описывают церемонии, связанные с военными походами, пребыванием на чужих землях и поражениями в сражениях.

Особый интерес представляет табличка Bo 7425, в которой говорится об очищении солдат после неудачного боя. Подробности аналогичного ритуала сохранились в тексте KUB 17.28. В нём упоминается жертвоприношение человека, козла, щенка и поросёнка. Их останки раскладывали по обе стороны прохода, через который затем проводили воинов. Возле прохода также разжигали огонь.

После этого солдат окропляли водой у реки, а затем выполняли ещё один обряд на открытой местности. Считалось, что поражение в бою несёт несчастье и лишает войско ритуальной чистоты. Кто именно становился человеческой жертвой, установить не удалось. Предположение о том, что речь могла идти о пленном противника, не имеет подтверждения.

В других документах описаны церемонии, которые проводили во время военных экспедиций. Так, Bo 7381 содержит сведения о подношениях богам противника в приграничных районах, включая территории касков. А фрагмент Bo 7485 рассказывает об очищении царя у моря после похода.

Все упомянутые церемонии были самостоятельными обрядами, приуроченными к разным событиям. Они позволяют лучше понять религиозную сторону военной жизни хеттов — государства, существовавшего в Анатолии во II тысячелетии до нашей эры.

Таблички вернули из Берлина в Турцию в 1987 году. Сегодня они находятся в Музее анатолийских цивилизаций в Анкаре. Исследование расширяет представления о верованиях хеттов, но не даёт ответа на вопрос, насколько регулярно проводились ритуалы с жертвоприношениями, сообщает "Самара Онлайн 24".

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