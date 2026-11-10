Роботы Disney с ИИ могут начать направлять автомобили на парковках

Disney проводит испытания автономных роботов, призванных упростить поиск свободных парковочных мест в развлекательных парках. Прототипы разработаны при участии компании Field AI и были представлены на Disney Accelerator Demo Day. Об этом сообщает Carscoops, ссылаясь на AutoNews.

Главная задача устройств — помогать распределять автомобильный поток и показывать водителям, куда двигаться для поиска свободного места. Для этого роботы используют световые сигналы и электронные указатели.

Продемонстрированная модель представляет собой небольшой четырёхколёсный аппарат оранжевого цвета с жёлтыми деталями. На передней панели вместо стекла расположено изображение глаз, которые могут менять положение и моргать. Такой дизайн напоминает персонажей анимационных фильмов «Тачки» и «ВАЛЛ-И».

Робот оснащён информационным экраном на крыше, отображающим направление движения. Также у него есть два подвижных рычага с красными огнями. С их помощью устройство сможет подавать автомобилистам сигналы, как это делают наземные сотрудники при размещении самолётов на стоянке.

Пока неизвестно, сколько продлятся испытания и появятся ли такие помощники на парковках Disneyland. Disney не подтверждала планы по их внедрению.

Тем временем китайская компания BYD ранее запатентовала внешний вид человекоподобного робота, предназначенного для работы в автосалонах бренда, сообщает "Самара Онлайн 24".