Речпорт Казани получит новую концепцию развития к 2027 году
В Казани к 2027 году планируют представить новую концепцию развития речного порта. Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов, проект предполагает удлинение пассажирского причала, строительство зданий касс и офиса «Флота РТ», а также обновление главного здания.
Сейчас специалисты Минстроя республики и проектировщики определяют судьбу главного здания порта — будет ли оно восстановлено, отремонтировано или потребуется иное решение. Пассажирский причал планируют удлинить за счет грузового, поскольку он принимает почти вдвое больше судов, чем может вместить, и многим приходится стоять на якоре.
Министр отметил, что комплексный подход затронет и зону «Локомотива», где швартуются маломерные суда. Ранее, в начале 2025 года, глава Миндортранса РТ анонсировал увеличение длины пассажирского причала на 200 метров для приема большего числа туристических судов.
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