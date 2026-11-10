Новости Казани

Речпорт Казани получит новую концепцию развития к 2027 году

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Казани к 2027 году планируют представить новую концепцию развития речного порта. Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов, проект предполагает удлинение пассажирского причала, строительство зданий касс и офиса «Флота РТ», а также обновление главного здания.

Сейчас специалисты Минстроя республики и проектировщики определяют судьбу главного здания порта — будет ли оно восстановлено, отремонтировано или потребуется иное решение. Пассажирский причал планируют удлинить за счет грузового, поскольку он принимает почти вдвое больше судов, чем может вместить, и многим приходится стоять на якоре.

Министр отметил, что комплексный подход затронет и зону «Локомотива», где швартуются маломерные суда. Ранее, в начале 2025 года, глава Миндортранса РТ анонсировал увеличение длины пассажирского причала на 200 метров для приема большего числа туристических судов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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