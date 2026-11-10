Речпорт Казани получит новую концепцию развития к 2027 году

В Казани к 2027 году планируют представить новую концепцию развития речного порта. Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов, проект предполагает удлинение пассажирского причала, строительство зданий касс и офиса «Флота РТ», а также обновление главного здания.

Сейчас специалисты Минстроя республики и проектировщики определяют судьбу главного здания порта — будет ли оно восстановлено, отремонтировано или потребуется иное решение. Пассажирский причал планируют удлинить за счет грузового, поскольку он принимает почти вдвое больше судов, чем может вместить, и многим приходится стоять на якоре.

Министр отметил, что комплексный подход затронет и зону «Локомотива», где швартуются маломерные суда. Ранее, в начале 2025 года, глава Миндортранса РТ анонсировал увеличение длины пассажирского причала на 200 метров для приема большего числа туристических судов.