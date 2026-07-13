Казань вошла в число крупнейших хабов для полетов в Турцию
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Казань стала одним из крупнейших региональных центров по отправке туристов в Турцию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Вместе с Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Уфой, Самарой и Новосибирском столица Татарстана формирует от 35 до 45 процентов всех туроператорских рейсов в Анталью.
Прямые рейсы на турецкие курорты этим летом доступны из 28 городов России. В самой Казани доля пакетных чартерных программ достигает 70–90 процентов. Из города в главный турецкий курорт самолеты летают ежедневно.
На линии работают авиакомпании Turkish Airlines, Southwind, Corendon и «Уральские авиалинии». Перевозку консолидируют ведущие туроператоры: Anex, Coral Travel, «Интурист», PegasTouristik и Fun&Sun.
Всего на основные курорты Турции в летнем сезоне выполняется от 330 до 390 рейсов в неделю, причем 75–80 процентов перевозки приходится на Анталью. Общий объем полетной программы, по оценкам участников рынка, сохранился на уровне 2025 года.
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