Казань вошла в число крупнейших хабов для полетов в Турцию

Казань стала одним из крупнейших региональных центров по отправке туристов в Турцию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Вместе с Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Уфой, Самарой и Новосибирском столица Татарстана формирует от 35 до 45 процентов всех туроператорских рейсов в Анталью.

Прямые рейсы на турецкие курорты этим летом доступны из 28 городов России. В самой Казани доля пакетных чартерных программ достигает 70–90 процентов. Из города в главный турецкий курорт самолеты летают ежедневно.

На линии работают авиакомпании Turkish Airlines, Southwind, Corendon и «Уральские авиалинии». Перевозку консолидируют ведущие туроператоры: Anex, Coral Travel, «Интурист», PegasTouristik и Fun&Sun.

Всего на основные курорты Турции в летнем сезоне выполняется от 330 до 390 рейсов в неделю, причем 75–80 процентов перевозки приходится на Анталью. Общий объем полетной программы, по оценкам участников рынка, сохранился на уровне 2025 года.