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Казань вошла в число крупнейших хабов для полетов в Турцию

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Казань вошла в число крупнейших городов России ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Казань стала одним из крупнейших региональных центров по отправке туристов в Турцию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Вместе с Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Уфой, Самарой и Новосибирском столица Татарстана формирует от 35 до 45 процентов всех туроператорских рейсов в Анталью.

Прямые рейсы на турецкие курорты этим летом доступны из 28 городов России. В самой Казани доля пакетных чартерных программ достигает 70–90 процентов. Из города в главный турецкий курорт самолеты летают ежедневно.

На линии работают авиакомпании Turkish Airlines, Southwind, Corendon и «Уральские авиалинии». Перевозку консолидируют ведущие туроператоры: Anex, Coral Travel, «Интурист», PegasTouristik и Fun&Sun.

Всего на основные курорты Турции в летнем сезоне выполняется от 330 до 390 рейсов в неделю, причем 75–80 процентов перевозки приходится на Анталью. Общий объем полетной программы, по оценкам участников рынка, сохранился на уровне 2025 года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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