Организатор концерта в Петербурге заявил, что заплатил аванс Уэсту

Американский рэпер Канье Уэст получил аванс за предполагаемые выступления в России. Об этом заявила генеральный директор SAY Agency Анна Субчева в беседе с РБК, комментируя подготовку двух концертов артиста.

По словам Субчевой, с исполнителем подписан контракт на два шоу. Она пояснила, что ни один артист не согласится на анонс выступления без предварительной выплаты, поэтому аванс был перечислен.

При этом глава SAY Agency уточнила, что процесс согласования концерта с площадкой пока не завершен. Со стороны организаторов, по ее словам, договор уже подписан.

Субчева также прокомментировала запуск продаж билетов. Она назвала это стандартной практикой концертной индустрии, при которой анонс и старт продаж синхронизируются с площадкой.

По словам гендиректора агентства, площадка также размещала информацию о концерте и вела активность в социальных сетях. Поэтому организаторы считали происходящее обычным рабочим процессом.

Субчева отметила, что согласование и подписание договора с площадкой нередко продолжаются уже после запуска концерта. Для SAY Agency, по ее словам, такая последовательность действий не выходила за рамки нормы.

РБК ранее сообщал, что Канье Уэст должен дать два концерта в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Организатором выступлений называлось агентство SAY Agency.

В то же время «Газпром Арена» позднее заявляла, что не является организатором мероприятия. В SAY Agency, в свою очередь, указывали, что основные административные согласования обычно проводит сама площадка.

Условия контракта и размер аванса не раскрываются. Ранее SAY Agency сообщало, что условия концерта относятся к коммерческой тайне.

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