Не у нас

Организатор концерта в Петербурге заявил, что заплатил аванс Уэсту

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Американский рэпер Канье Уэст получил аванс за предполагаемые выступления в России. Об этом заявила генеральный директор SAY Agency Анна Субчева в беседе с РБК, комментируя подготовку двух концертов артиста.

По словам Субчевой, с исполнителем подписан контракт на два шоу. Она пояснила, что ни один артист не согласится на анонс выступления без предварительной выплаты, поэтому аванс был перечислен.

При этом глава SAY Agency уточнила, что процесс согласования концерта с площадкой пока не завершен. Со стороны организаторов, по ее словам, договор уже подписан.

Субчева также прокомментировала запуск продаж билетов. Она назвала это стандартной практикой концертной индустрии, при которой анонс и старт продаж синхронизируются с площадкой.

По словам гендиректора агентства, площадка также размещала информацию о концерте и вела активность в социальных сетях. Поэтому организаторы считали происходящее обычным рабочим процессом.

Субчева отметила, что согласование и подписание договора с площадкой нередко продолжаются уже после запуска концерта. Для SAY Agency, по ее словам, такая последовательность действий не выходила за рамки нормы.

РБК ранее сообщал, что Канье Уэст должен дать два концерта в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Организатором выступлений называлось агентство SAY Agency.

В то же время «Газпром Арена» позднее заявляла, что не является организатором мероприятия. В SAY Agency, в свою очередь, указывали, что основные административные согласования обычно проводит сама площадка.

Условия контракта и размер аванса не раскрываются. Ранее SAY Agency сообщало, что условия концерта относятся к коммерческой тайне.

Рекомендуем также:

  1. Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»
  2. Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно
  3. Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями
  4. Бодрость без кофеина из кофейной чашки: какой китайский чай выбрать для энергии
  5. Кабачки и куриное филе на одной сковороде: секрет нежного вкуса оказался совсем не в сливках

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Творог смешиваю с яйцом и сыром: ленивые лепешки готовятся быстрее сырников

Интересное в Казани

час назад

Работа в такси: рассказываем, как выбрать автомобиль, который не устанет в казанских пробках

для клопов

Не у нас

22 часа назад

Перед россиянами сняли вопрос о короткой рабочей неделе осенью 2026 года

Кулинария

день назад

Яйца для омлета больше не взбиваю до пены: пышность зависит совсем не от этого

перевозка квадроцикла цена в Санкт-Петербурге

Кулинария

день назад

Лавровый лист не оставляю в супе до следующего дня: когда его действительно пора доставать

Не у нас

18 часов назад

В СМИ сняли вопрос, за что Овечкин получил 33 штрафа на 82 тыс. рублей

Кулинария

8 часов назад

Пачку творога смешиваю с картофелем: эти румяные лепешки у нас съедают еще горячими - рецепт на скорую руку

Технологии

18 часов назад

BGR советует перезагружать роутер раз в месяц
Новости Татарстана
14 минут назад

В Татарстане 25 августа ожидаются дожди, грозы и до +27 градусов

Синоптики Гидрометцентра РТ обещают 25 августа ...

Новости Татарстана

час назад

Мужчина сгорел в гараже под Казанью

Интересное в Казани

19 часов назад

Алтай в центре Казани: как древняя тюркская мифология ожила в интерьере лаундж-заведения

Кулинария

2 часа назад

Котлеты получаются плотными и сухими из-за одной привычки: фарш этого совсем не любит

Технологии

2 часа назад

Ноутбуки Googlebook окажутся дороже прогнозов
Учителя татарского языка получат по 115 тыс. ру...
Новости Татарстана
46 минут назад

Учителя татарского языка получат по 115 тыс. рублей за успехи учеников

Кулинария

3 часа назад

Бульон становится мутным еще до готовности: одна привычка портит даже хороший суп

Новости Татарстана

4 часа назад

К новому учебному году в Татарстане подготовили более 1,8 тысячи детских садов

Новости Татарстана

5 часов назад

Сбой в базе данных лишил мать пособий — прокуратура помогла
Дом влияет на уровень стресса: квиз из пяти воп...
Интересное в Казани
6 дней назад

Дом влияет на уровень стресса: квиз из пяти вопросов для жителей Казани, которые хотят выбрать интерьер без дизайнера