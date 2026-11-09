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Пятеро игроков «Рубина» вызваны в сборные

Анастасия Шарова Автор статьи
Футболисты казанского клуба получили приглашени...

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Сразу пять футболистов казанского «Рубина» получили вызовы в национальные команды. В ближайшие дни они могут принять участие в международных встречах, включая матчи Лиги наций. Один из игроков татарстанского клуба имеет шанс выйти на поле против сборной России.

Речь идет о защитнике Жагонгире Урозове, которого пригласили в сборную Узбекистана. На 12 ноября у команды запланирована товарищеская игра с российскими футболистами. Встреча должна пройти в Ташкенте.

Капитан «Рубина» Игор Вуячич отправится защищать цвета Черногории. Его сборная проведет два матча Лиги наций: 12 ноября против Латвии и 15 ноября против Кипра.

Еще один защитник казанцев, Даниель Мальдонадо, получил приглашение в национальную команду Гондураса. При этом расписание ее ближайших встреч пока не уточняется.

Полузащитник Велдин Ходжа вызван в сборную Косова, которой предстоит сыграть с Израилем 14 ноября и Ирландией 17 ноября. Его одноклубник Угочукву Иву присоединится к команде Армении перед матчами с Кипром 12 ноября и Латвией 15 ноября.

Тем временем оставшаяся часть состава «Рубина» будет тренироваться в Казани. Подготовкой футболистов руководит исполняющий обязанности главного тренера Олег Кузьмин.

В последнем матче чемпионата России казанцы на выезде обыграли московский «Локомотив» с минимальным счетом 1:0. Следующим соперником «Рубина» станет петербургский «Зенит». Игра 15-го тура РПЛ состоится 21 ноября на стадионе «Ак Барс Арена». Стартовый свисток запланирован на 17:30.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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