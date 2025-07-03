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В Татарстане стартовала пересдача ЕГЭ для более 2,7 тысяч школьников

В Татарстане более 2,7 тысяч выпускников пересд...

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В Республике Татарстан стартовала дополнительная сессия Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 3 и 4 июля 2025 года 2795 выпускников текущего года пересдают экзамены для улучшения результатов. Возможность пересдачи предоставлена только одиннадцатиклассникам 2025 года и не распространяется на выпускников прошлых лет, сообщает Министерство образования и науки РТ.

3 июля экзамены проходят в 21 пункте, в их проведении участвуют 813 педагогов. В этот день экзамен пересдают 1459 выпускников, включая 23 школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 4 июля экзамены организованы в 18 пунктах, с участием 673 педагогов, и на пересдачу приходят 1336 человек, включая 14 с ОВЗ.

Если выпускник не сможет присутствовать на экзамене или завершить его по уважительной причине, например, из-за болезни, его первоначальный результат сохраняется. Результаты пересдачи будут известны не позднее 15 июля.

Источник: Татар-информ.

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