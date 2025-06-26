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ИИ научился выявлять причины инфаркта миокарда на снимках ОКТ

Искусственный интеллект теперь способен выявлят...

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Искусственный интеллект теперь способен выявлять причины инфаркта миокарда по изображениям оптической когерентной томографии всего за несколько сотых долей секунды. В то время как традиционный метод анализа изображений экспертами занимает от 10 до 30 минут, сообщили в Минобрнауки РФ.

На протяжении двух лет сотрудники научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (НИИ КПССЗ) из Кемеровской области обучали ИИ находить нестабильные атеросклеротические бляшки с помощью внутрисосудистой визуализации. Результатом стало создание автоматизированной системы анализа снимков ОКТ, которая позволяет обрабатывать их за менее чем 400 миллисекунд, в то время как врачу требуется значительно больше времени.

"Разрыв нестабильных бляшек в сосудистых стенках сердца часто приводит к инфаркту миокарда, поэтому их своевременное обнаружение имеет важнейшее значение. Это поможет снизить риск инфаркта, а внедрение новой технологии позволит предотвращать его развитие. Такой подход соответствует главной задаче современной медицины — профилактике заболеваний", — объяснил Никита Кочергин, руководитель проекта и заведующий лабораторией тканевой инженерии и внутрисосудистой визуализации НИИ КПССЗ.

Результаты работы были представлены в ведущих отечественных журналах и на крупных международных конференциях. Проект реализуется с поддержкой гранта Российского научного фонда.

Источник: ТАСС

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