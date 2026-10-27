Новости Татарстана

В Татарстане стартовал выпуск новых бензиновых турбомоторов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
На заводе «Соллерс» в ОЭЗ «Алабуга» начали сери...

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На площадке в особой экономической зоне «Алабуга» началась серийная сборка 1,5-литровых бензиновых турбированных двигателей. Об этом сообщили в пресс-службе автопроизводителя. Агрегаты мощностью 136 лошадиных сил и крутящим моментом 175 Нм предназначены для модели Sollers SF1.

Проект реализовали за шесть месяцев, выпуск турбомотора встроили в действующие сборочные линии предприятия. Четырехцилиндровый двигатель получил распределенный впрыск топлива, турбонаддув и цепной привод ГРМ. Силовой агрегат соответствует экологическому классу «Евро-5» и рассчитан на бензин АИ-92. Гарантия на него такая же, как на сам автомобиль, — два года или 200 тысяч километров пробега.

Новый бензиновый мотор дополнил линейку дизельных двигателей объемом 2,0 и 2,7 литра, которые завод выпускает с 2023 года при поддержке Фонда развития промышленности. В дальнейшем компания намерена углубить локализацию, освоив на месте литье и механическую обработку базовых деталей агрегата.

Модель Sollers SF1 собирают в Елабуге по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов.

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