Для борьбы с новыми эпидемиями ученые из России сготовят вакцины-консервы

Владимир Гущин, доктор биологических наук и глава эпидемиологического отдела НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи, в интервью «Российской газете» рассказал о текущих вирусных угрозах и мерах, предпринимаемых учеными. Он отметил, что природа является источником новых инфекций, и человечество постоянно сталкивается с новыми вирусами и бактериями. Иногда инфекции ограничиваются небольшими группами, но в других случаях возникают эпидемии или пандемии, как это случилось с COVID-19.

Гущин подчеркнул, что при возникновении новых вирусов часто возникает паника или игнорирование угрозы, что неправильно. Для минимизации рисков необходимо проводить системную работу по разработке эффективных систем диагностики, профилактики и лечения. Он также упомянул коронавирус HKU5, обнаруженный у летучих мышей, который может угрожать и человеку.

Важным шагом в борьбе с инфекциями является создание лабораторных коллекций возбудителей и разработка «вакцин-консервов». Эти методы позволяют быстро производить вакцины и обеспечивать защиту людей в случае пандемии, а также повышают биологическую безопасность и экономическую эффективность.