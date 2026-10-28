Не у нас

AIM: ученые доказали, что холестерин ведет к снижению отказа от масла

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Сокращение насыщенных жиров в рационе может снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно заметный эффект наблюдается у людей, предрасположенных к инфарктам и инсультам. К такому выводу пришли международные исследователи, результаты работы которых опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.

Ученые изучили данные 17 клинических испытаний с участием более 66 тысяч человек. Основное внимание специалисты уделили насыщенным жирам, которые в значительном количестве содержатся в сливочном масле и других продуктах животного происхождения.

Избыточное потребление таких жиров способно повышать уровень так называемого плохого холестерина. Его накопление способствует образованию бляшек в сосудах, что увеличивает риск нарушения кровообращения, инфаркта и инсульта.

Анализ показал, что уменьшение количества насыщенных жиров приносит наибольшую пользу людям с высоким сердечно-сосудистым риском. У участников без выраженной предрасположенности к подобным заболеваниям положительный эффект оказался менее заметным.

При этом специалисты подчеркнули, что важен не только отказ от определенных продуктов, но и выбор замены. Вместо части животных жиров исследователи рекомендуют использовать источники ненасыщенных жирных кислот.

К таким продуктам относятся орехи, семена льна, чиа, растительные масла и жирная рыба, включая скумбрию, сельдь и лосось. Они содержат полезные жирные кислоты, которые помогают поддерживать нормальную работу сердечно-сосудистой системы.

Полностью исключать сливочное масло из меню ученые не призывают. Главный вывод исследования заключается в том, что умеренное потребление насыщенных жиров и их частичная замена ненасыщенными могут быть особенно полезны людям с повышенным риском заболеваний сердца.

Может быть интересно:

  1. Сырники больше не жарю на сильном огне: как добиться румяной корочки и нежной середины
  2. Обычную овсянку превращаю в шоколадный пирог: смешиваю с бананом и какао — мука не нужна
  3. Свёклу больше не отправляю в салаты: делаю из неё нежные оладьи с сыром и чесноком
  4. Картошку больше не жарю и не варю: натираю на тёрке, смешиваю с сыром и готовлю ужин за 15 минут
  5. Турки готовят из обычной манки десерт, похожий на нежный пудинг: ни духовки, ни сложных продуктов

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Муфтий Таджуддин: содержание собак в доме грозит нарушением духовных норм

Интересное в Казани

22 часа назад

С 1 октября семейная ипотека по новым правилам: рассказываем, что изменилось для казанских семей

какой гель от тараканов самый эффективный отзывы

Кулинария

19 часов назад

Обычную овсянку превращаю в шоколадный пирог: смешиваю с бананом и какао — мука не нужна

Кулинария

день назад

Драники получаются серыми и мягкими вместо хрустящих: какую ошибку допускают при приготовлении

создать аватарку в Екатеринбурге

Кулинария

день назад

Турки готовят из обычной манки десерт, похожий на нежный пудинг: ни духовки, ни сложных продуктов

Кулинария

день назад

Батон больше не режу на скучные бутерброды: заливаю яйцами, засыпаю сыром — и на сковороде вырастает целый пирог

Кулинария

день назад

Пирожки больше не леплю и тесто не раскатываю: кладу начинку ложкой, заливаю жидким тестом — и жарю румяные ленивые пирожки

Кулинария

день назад

Испанцы придумали жарить густой молочный крем в сухарях: снаружи хрустящая оболочка, а внутри нежный десерт
Новости Казани
18 минут назад

Казань готовится к Новому году: елка за 18 млн, подарки детям и поезд Деда Мороза

Казань готовится к Новому году: установка главн...

Кулинария

час назад

Итальянцы превращают вчерашнее ризотто в хрустящие шарики: внутри расплавленный сыр, снаружи золотистая корочка

Интересное в Казани

день назад

Семья с одним ребёнком экономит 2,55 млн: рассказываем, как субсидированная ставка меняет расчёты по ипотеке

Кулинария

4 часа назад

Куриная грудка становится сухой даже под крышкой: почему привычный способ жарки портит мясо

Кулинария

7 часов назад

Остался варёный рис после ужина: смешиваю с тунцом и жарю румяные биточки
В Татарстане начался отбор программ детского от...
Новости Татарстана
4 часа назад

В Татарстане начался отбор программ детского отдыха на 2027 год

Новости Казани

9 часов назад

В МХТ им. Чехова назначен новый первый заместитель Хабенского

Кулинария

10 часов назад

Пельмени больше не варю в кастрюле: готовлю в сливочном соусе под сыром — домашние просят добавки

Новости Казани

10 часов назад

Шубная ярмарка покинула казанский ЦУМ, «Татнефть» нарастила прибыль, Кейн получил «Золотой мяч»
«Работа, которую невозможно видеть глазами»: ка...
Интересное в Казани
5 дней назад

«Работа, которую невозможно видеть глазами»: как в Казани воссоздают дворец XVIII века с залами императоров