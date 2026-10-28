AIM: ученые доказали, что холестерин ведет к снижению отказа от масла
Сокращение насыщенных жиров в рационе может снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно заметный эффект наблюдается у людей, предрасположенных к инфарктам и инсультам. К такому выводу пришли международные исследователи, результаты работы которых опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.
Ученые изучили данные 17 клинических испытаний с участием более 66 тысяч человек. Основное внимание специалисты уделили насыщенным жирам, которые в значительном количестве содержатся в сливочном масле и других продуктах животного происхождения.
Избыточное потребление таких жиров способно повышать уровень так называемого плохого холестерина. Его накопление способствует образованию бляшек в сосудах, что увеличивает риск нарушения кровообращения, инфаркта и инсульта.
Анализ показал, что уменьшение количества насыщенных жиров приносит наибольшую пользу людям с высоким сердечно-сосудистым риском. У участников без выраженной предрасположенности к подобным заболеваниям положительный эффект оказался менее заметным.
При этом специалисты подчеркнули, что важен не только отказ от определенных продуктов, но и выбор замены. Вместо части животных жиров исследователи рекомендуют использовать источники ненасыщенных жирных кислот.
К таким продуктам относятся орехи, семена льна, чиа, растительные масла и жирная рыба, включая скумбрию, сельдь и лосось. Они содержат полезные жирные кислоты, которые помогают поддерживать нормальную работу сердечно-сосудистой системы.
Полностью исключать сливочное масло из меню ученые не призывают. Главный вывод исследования заключается в том, что умеренное потребление насыщенных жиров и их частичная замена ненасыщенными могут быть особенно полезны людям с повышенным риском заболеваний сердца.
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