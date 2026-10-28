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Казань готовится к Новому году: елка за 18 млн, подарки детям и поезд Деда Мороза

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Казань готовится к Новому году: установка главн...

AI Изображение носит иллюстративный характер

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Казань уже начала подготовку к новогоднему сезону. В этом году главную елку установят у центра семьи «Казан», на ее оформление выделят 18,2 миллиона рублей. Подрядчику предстоит смонтировать каркас, закрепить искусственную хвою и украсить конструкцию гирляндами и шарами, а также добавить две световые инсталляции, синхронизированные с музыкой.

Работы разделены на два этапа: первый должен завершиться до 30 декабря 2026 года, второй продлится с 21 декабря по 15 апреля 2027 года и будет включать обслуживание и демонтаж конструкций. Бюджет сохранился на уровне прошлого года, когда елку открыли 24 декабря. Тогда для нее приобрели новый каркас за 10,5 миллиона рублей, так как старый признали неудовлетворительным.

Городские власти также планируют закупить 138,2 тысячи новогодних подарков для детей на сумму не более 62,1 миллиона рублей. В наборы войдут шоколадные и желейные конфеты, вафли, зефир, мармелад, пастила, чак-чак, бисквитное пирожное, плиточный шоколад, сок и мультизлаковые конфеты, а также цветные карандаши, пазл и светоотражающий брелок. Подарки упакуют в картонные коробки с гербом Казани и надписями на русском и татарском языках. Стоимость одного набора составит до 450 рублей, что примерно на 63% выше, чем в прошлом году, когда фактическая цена была около 277 рублей.

Кроме того, в декабре в республику прибудет поезд Деда Мороза. По расписанию РЖД, состав остановится в Набережных Челнах 12 декабря, а в Казань приедет 14 декабря 2026 года. Поезд отправится из Великого Устюга 8 ноября и завершит путешествие 9 января, посетив 65 городов и преодолев около 24 тысяч километров. Билеты на праздничную программу появятся в продаже за 30 дней до прибытия.

Пока город готовится к празднику, синоптики предупреждают: устойчивый снежный покров в Татарстане, вероятно, сформируется только во второй декаде декабря, после 11-го числа. В ноябре ожидается преимущественно плюсовая температура, а в первые дни декабря возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. В долгосрочном прогнозе на 24 декабря фигурирует похолодание до −29 градусов, однако такие прогнозы могут существенно меняться.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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