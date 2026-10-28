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Популярные лекарства от холестерина связали с мышечной болью

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Американские исследователи обнаружили возможную причину мышечной боли и слабости, возникающих у некоторых пациентов при приеме статинов. Оказалось, что отдельные препараты для снижения холестерина способны нарушать движение кальция внутри мышечных клеток. Результаты работы ученых Колумбийского университета опубликованы в Journal of Clinical Investigation.

Статины назначают для снижения уровня холестерина и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Однако иногда лечение сопровождается болезненностью мышц, быстрой утомляемостью и снижением физической силы.

Чтобы выяснить причину подобных реакций, специалисты изучили воздействие симвастатина на особый белок — рианодиновый рецептор первого типа. Он регулирует высвобождение кальция, необходимого для нормального сокращения мышц.

С помощью криоэлектронной микроскопии ученые установили, что молекулы симвастатина могут связываться с этим белком и нарушать работу кальциевого канала. В результате возникает избыточная утечка кальция, способная повреждать мышечные клетки.

Дополнительные эксперименты на мышах подтвердили связь между воздействием препарата и снижением мышечной силы. Особенно заметные нарушения наблюдались у животных с определенной генетической мутацией.

Исследователи также испытали вещество, стабилизирующее кальциевые каналы. Его применение помогло уменьшить утечку кальция и предотвратить мышечную слабость у лабораторных животных.

По мнению специалистов, открытие может стать основой для разработки средств, защищающих мышцы во время лечения статинами. Однако эффективность такого подхода у людей пока не доказана.

Ученые подчеркивают, что обнаруженный механизм объясняет лишь часть возможных побочных реакций. При этом результаты исследования не означают, что всем пациентам следует отказываться от статинов. Самостоятельно прекращать прием назначенных препаратов не рекомендуется.

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