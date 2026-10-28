Новости Татарстана

В Татарстане начался отбор программ детского отдыха на 2027 год

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Татарстане стартовал конкурс программ детског...

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В республике стартовал единый смотр-конкурс профильных и тематических программ, которые планируется реализовать в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях и лагерях палаточного типа в 2027 году. Об этом сообщили в пресс-службе Минмолодежи РТ.

В первый день конкурса экспертная комиссия заслушала презентации направлений, посвященных изучению иностранных языков, кинопроизводству, культурному наследию народов Татарстана и России, а также основам предпринимательства. Все программы предполагают тематические занятия, практические задания, командные игры и работу над собственными проектами.

Министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров подчеркнул, что качество детского отдыха напрямую зависит от содержания летней смены. По его словам, важно, чтобы программы давали ребятам возможность раскрывать способности, пробовать себя в новых направлениях и получать практический опыт. Смотр-конкурс, как он отметил, позволяет оценить представленные подходы и выбрать наиболее содержательные и полезные.

В языковых сменах дети смогут погрузиться в иноязычную среду, на творческих — освоить актерское мастерство, режиссуру, съемку и монтаж видео. Этнокультурные программы познакомят участников с традициями народов региона через игры, мастерские и коллективные мероприятия, а предпринимательские смены помогут развить навыки командной работы и презентации идей.

Директор Республиканского центра «Лето» Нина Шимина отметила, что впервые все профильные и тематические смены собраны в рамках единого смотра. Это, по ее словам, дает возможность увидеть общую картину, сравнить подходы и честно оценить глубину каждой программы. Мероприятие проводится в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети».

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