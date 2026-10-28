В МХТ им. Чехова назначен новый первый заместитель Хабенского

В Московском художественном театре имени Чехова произошли кадровые изменения. Пост первого заместителя художественного руководителя — директора Константина Хабенского заняла Ляйсан Мишарина, ранее работавшая заместителем по общим вопросам.

Прежний первый зам Руслан Кулухов освобожден от должности. Информация о перестановках появилась на официальном сайте театра, где обновились данные о руководстве.

Должность первого заместителя в МХТ им. Чехова предполагает выполнение административных функций, схожих с обязанностями директора. Подробности о причинах кадровых изменений пока не раскрываются.