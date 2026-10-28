Новости Казани

В МХТ им. Чехова назначен новый первый заместитель Хабенского

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

В Московском художественном театре имени Чехова произошли кадровые изменения. Пост первого заместителя художественного руководителя — директора Константина Хабенского заняла Ляйсан Мишарина, ранее работавшая заместителем по общим вопросам.

Прежний первый зам Руслан Кулухов освобожден от должности. Информация о перестановках появилась на официальном сайте театра, где обновились данные о руководстве.

Должность первого заместителя в МХТ им. Чехова предполагает выполнение административных функций, схожих с обязанностями директора. Подробности о причинах кадровых изменений пока не раскрываются.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Петр Ян после победы над Двалишвили сообщил о проблемах с экипировкой в бою

Интересное в Казани

день назад

Семья с одним ребёнком экономит 2,55 млн: рассказываем, как субсидированная ставка меняет расчёты по ипотеке

чем полить борщевик для уничтожения

Не у нас

15 часов назад

Муфтий Таджуддин: содержание собак в доме грозит нарушением духовных норм

Кулинария

9 часов назад

Обычную овсянку превращаю в шоколадный пирог: смешиваю с бананом и какао — мука не нужна

где можно сделать хороший маникюр в Москве

Кулинария

18 часов назад

Драники получаются серыми и мягкими вместо хрустящих: какую ошибку допускают при приготовлении

Кулинария

15 часов назад

Турки готовят из обычной манки десерт, похожий на нежный пудинг: ни духовки, ни сложных продуктов

Кулинария

день назад

Сухой творог больше не пытаюсь превратить в сырники: добавляю сметану и запекаю десерт с нежной, почти кремовой серединкой

Кулинария

день назад

Батон больше не режу на скучные бутерброды: заливаю яйцами, засыпаю сыром — и на сковороде вырастает целый пирог
Новости Татарстана
час назад

В Елабужском районе выбрали нового главу исполкома

Андрей Томилин утвержден депутатами на должност...

Кулинария

59 минут назад

Пельмени больше не варю в кастрюле: готовлю в сливочном соусе под сыром — домашние просят добавки

Интересное в Казани

13 часов назад

С 1 октября семейная ипотека по новым правилам: рассказываем, что изменилось для казанских семей

Кулинария

час назад

Вместо обычных котлет готовлю мясные гнёзда: кладу внутрь начинку и запекаю под сырной корочкой

Новости Татарстана

2 часа назад

ДУМ Татарстана и SMIIC расширяют сотрудничество
Выработка предприятий Татарстана выросла на тре...
Новости Татарстана
2 часа назад

Выработка предприятий Татарстана выросла на треть благодаря нацпроекту

Кулинария

3 часа назад

Лаваш больше не использую для шаурмы: режу полосками, добавляю яйца и готовлю ленивый пирог

Наука

6 часов назад

В Казанском Кремле представят наследие Касимовского ханства

Кулинария

6 часов назад

Сырники больше не жарю на сильном огне: как добиться румяной корочки и нежной середины
Куда пойти с детьми в Казани: идеи для осенних ...
Гид по Казани
4 дня назад

Куда пойти с детьми в Казани: идеи для осенних каникул