На «Уяве» в Черемшане заработал мобильный пункт отбора контрактников

В Черемшане на республиканском празднике чувашской культуры «Уяв» развернули мобильный пункт отбора на службу по контракту. Об этом сообщил офицер казанского пункта отбора Егор Горячев. пишет Татар-информ.

По его словам, все желающие могут получить информацию о востребованных воинских частях и пройти первичные этапы отбора. На месте представлены макеты автомата Калашникова и пистолета Макарова, которые можно разобрать и собрать.

С 1 января в Татарстане выплаты контрактникам увеличены до 2,9 млн рублей — это одна из самых высоких сумм в стране и максимальная в ПФО. В республике принято более трех тысяч муниципальных актов поддержки участников СВО и их семей.

Для желающих служить в Войсках беспилотных систем работает отдельная горячая линия по номеру 117 (кнопка «4»). Если кандидат подходит по параметрам, его данные передадут специалисту. Контракт заключается на срок от года, не продлевается автоматически, а перевод в другие войска исключен. Обучение длится не менее двух месяцев в соседних регионах.

Бойцы будут управлять беспилотными аппаратами — «Геранями», дронами «Странник» и безэкипажными катерами. Шансы выше у любителей компьютерных игр благодаря развитой моторике и знакомому интерфейсу. Подробнее о контракте можно узнать по телефону 8 800 222 59 00 или 117.