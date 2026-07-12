Ученые предсказывают извержения вулканов с помощью дронов

На острове Вулькано у берегов Сицилии исследователи начали применять беспилотники для изучения вулканических газов. Новая технология позволяет прогнозировать возможные извержения без риска для людей. Специалисты Технического университета Мюнхена (TUM) испытали систему, где дрон с оборудованием для анализа выбросов работает совместно с наземным датчиком. Последний направляет лазерный луч через поток газа, а отраженный сигнал помогает определить концентрацию веществ. об этом сообщает Science XXI.

Дрон способен менять положение и проводить измерения под разными углами. Это избавляет ученых от необходимости размещать оборудование внутри горячего газового облака, где оно может повреждаться. Полученные данные обрабатываются алгоритмом, который за 10–15 минут создает карту концентрации газов. Аппарат может работать на расстоянии до 60 метров от исследуемой зоны.

Изменение состава вулканических газов, по мнению ученых, может сигнализировать о приближении извержения. Рост давления магмы внутри Земли ведет к увеличению объема выделяемых газов. Следующий этап испытаний пройдет на вулкане Этна на Сицилии, где недавно произошло новое извержение. Исследователи уверены, что беспилотники позволят вести наблюдения в местах, недоступных для человека.