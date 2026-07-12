Свыше 5 тысяч работников насчитали в почтовой отрасли Татарстана

В почтовой отрасли Татарстана занято более 5 тысяч человек. Среди них — операторы, почтальоны, сортировщики, а также специалисты логистических и технических подразделений. Ежедневно эти сотрудники обеспечивают стабильную работу почтовой сети: организуют доставку писем и посылок, следят за доступностью услуг для жителей региона. Почтовые сервисы становятся всё более современными и удобными, что позволяет быстрее и проще оказывать услуги связи. сообщает КП - Казань.