В Татарстане до сентября закроют дорогу Алексеевское – Билярск

В Алексеевском и Алькеевском районах Татарстана с 13 июля временно перекроют движение по региональной трассе Алексеевское – Билярск. Ограничение продлится до 31 августа, уточнили в пресс-службе Миндортранса РТ. пишет Новый Век.

Причина — капитальный ремонт участка с 37,7 по 40,9 км. Для объезда предлагаются альтернативные маршруты: Чистополь – Аксубаево – Нурлат, Муслюмкино – Билярск, Билярск – Курнали-Амзя, Базарные Матаки – Мамыково, Алексеевское – Высокий Колок, а также федеральная трасса Р239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Казахстаном.