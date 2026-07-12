Новости Татарстана

В Татарстане до сентября закроют дорогу Алексеевское – Билярск

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане с 13 июля до 31 августа перекроют ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В Алексеевском и Алькеевском районах Татарстана с 13 июля временно перекроют движение по региональной трассе Алексеевское – Билярск. Ограничение продлится до 31 августа, уточнили в пресс-службе Миндортранса РТ. пишет Новый Век.

Причина — капитальный ремонт участка с 37,7 по 40,9 км. Для объезда предлагаются альтернативные маршруты: Чистополь – Аксубаево – Нурлат, Муслюмкино – Билярск, Билярск – Курнали-Амзя, Базарные Матаки – Мамыково, Алексеевское – Высокий Колок, а также федеральная трасса Р239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Казахстаном.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Наука

день назад

Невролог назвал способы снижения риска деменции

Технологии

день назад

Российский перехватчик «Хант» предугадает маневры дронов

химчистка мебели после дезинсекции

Технологии

12 часов назад

Цифровой «Рассвет»: как российский ответ Starlink изменит жизнь миллионов

Польза

день назад

Перец будет цвести и наливаться до осени: бесплатная июльская подкормка творит чудеса

ремонт брелка сигнализации starline в Екатеринбурге

Новости России

22 часа назад

Сбербанк уже четвертый день работает по новым правилам: пенсионеры столкнулись с важными изменениями

Польза

16 часов назад

Талия может вернуться без сложных тренировок: нужны всего три простых упражнения

Бизнес новости Казани

14 часов назад

Для госучреждений Казани хотят ввести льготную аренду
Здоровье
55 минут назад

Татарстан начал капремонт станции скорой помощи в Рубежном

Специалисты из Татарстана начали капитальный ре...

Технологии

17 секунд назад

Психиатр предупредил об опасности постоянного скроллинга

Автоновости Казани и Мира

10 минут назад

Огромная очередь на заправку «Газпрома» в Казани попала на видео

Наука

час назад

Ученые предсказывают извержения вулканов с помощью дронов

Новости Казани

2 часа назад

В аэропорту Казани задержаны 29 рейсов, 7 отменены
В Татарстане ожидаются сильные дожди и град
Новости Татарстана
2 часа назад

В Татарстане ожидаются сильные дожди и град

Армия и оружие

3 часа назад

В Татарстане из-за угрозы БПЛА ограничена работа аэропортов

Технологии

3 часа назад

В «Бюро 1440» назвали главную пользу спутникового интернета

Важное в РТ

3 часа назад

Циклон, БПЛА, бензин: тревоги в Татарстане
«Новый свет»: где загородная тишина встречается...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом