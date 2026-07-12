В Татарстане из-за угрозы БПЛА ограничена работа аэропортов

Временные ограничения на прием и вылет самолетов введены в аэропортах «Казань», «Бегишево» и «Бугульма». Об этом сообщили в Росавиации. Ранее, 12 июля в 06:59 по московскому времени, РСЧС объявила угрозу применения беспилотников для Казани и Зеленодольска. Режим действовал 50 минут, после чего был отменен. Однако опасность использования БПЛА в регионе сохраняется, поэтому воздушные гавани Татарстана продолжают работать с ограничениями. сообщает Московский Комсомолец Казань.