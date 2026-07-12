Эксперт назвал признаки поддельных сообщений от банков и госорганов

Поддельные сообщения от имени банков, госорганов, маркетплейсов и служб доставки выглядят убедительно не только из-за похожего оформления, но и из-за технической схемы, стоящей за рассылкой. Об этом рассказал IT-эксперт Денис Макушевский. пишет Lenta.ru.

По словам специалиста, мошенническое сообщение — часть фишинговой атаки. Злоумышленники пытаются получить логины, пароли, коды подтверждения, данные банковской карты или доступ к аккаунту. «Часто за ним стоит целая техническая схема: ссылка, поддельная страница, форма ввода данных, личный кабинет, бот, аналитика переходов и другие элементы», — отметил Макушевский.

Одним из опасных приемов эксперт назвал подмену или имитацию Sender ID в SMS. Это имя отправителя, которое пользователь видит вместо обычного номера телефона. Для пользователя это выглядит очень убедительно, хотя сам банк или госорган при этом не взламывали.

Похожая логика работает и с Email-рассылками. Мошенники используют домены, похожие на настоящие: адрес может отличаться одной буквой, дефисом, лишним словом или другой доменной зоной. Отдельный риск связан с установкой приложений по прямой ссылке, когда человек думает, что скачивает приложение банка, доставки или маркетплейса, а на деле устанавливает вредоносную программу.

Главным признаком опасного сообщения эксперт считает не логотип и не оформление, а действие, которое требуют от пользователя. Если его просят срочно перейти по ссылке, ввести логин и пароль, назвать код из SMS, подтвердить push-уведомление или установить приложение по прямой ссылке, стоит остановиться. «Главный совет для обычного пользователя простой: не устанавливать приложения по ссылкам из SMS, писем и мессенджеров; не вводить логин и пароль на странице, открытой из сообщения; не выдавать приложениям доступ к SMS, уведомлениям, экрану и специальным возможностям без явной необходимости», — заключил эксперт.