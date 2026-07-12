Технологии

Смартфоны становятся «стеной» между родителями и детьми

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Новое исследование американских психологов показало: когда родители постоянно отвлекаются на смартфоны, дети чувствуют себя отвергнутыми. Это может привести к серьезным последствиям во взрослой жизни, вплоть до неспособности строить гармоничные отношения. пишет Комсомольская правда.

Ученые опросили 600 подростков 12–17 лет с помощью шкалы формирования привязанности DAIS. Выяснилось: чем чаще родители «зависают» в телефонах, тем сильнее у детей развита ненадежная привязанность — тревожная или избегающая.

При тревожном типе человек боится быть отвергнутым, постоянно требует подтверждений любви, испытывает фоновый стресс. При избегающем — избегает близости, считая, что «близкие люди ранят». Такие люди копируют поведение родителей, уходя в молчание или игнорирование.

Психологи дают советы: ввести «свободные от экранов зоны» — за обеденным столом, в машине, на важных событиях ребенка. Если ребенок подошел, отложите телефон экраном вниз. Если заняты — объясните и пообещайте уделить внимание позже. Родитель сам должен быть ролевой моделью.

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