В «Бюро 1440» назвали главную пользу спутникового интернета

Спутниковый широкополосный доступ в интернет будет наиболее эффективен там, где строить наземную оптоволоконную инфраструктуру экономически нецелесообразно или технически невозможно. В первую очередь это Арктическая зона, Дальний Восток и акватория Северного морского пути. Об этом 12 июля «Известиям» рассказали в пресс-службе аэрокосмической компании «Бюро 1440». пишет Известия.

Благодаря такой связи жители отдаленных и труднодоступных районов смогут пользоваться высокоскоростным интернетом наравне с горожанами. В компании отметили, что проникновение мобильной связи в северных регионах ниже среднероссийского из-за сурового климата, сложного рельефа и огромных территорий. Сервис «Бюро 1440» улучшит качество жизни в Арктике и на Дальнем Востоке, а также даст доступ к цифровым услугам жителям тысяч малых поселений с населением до 500 человек.

Кроме того, доступ к надежной и быстрой передаче данных получат экстренные и спасательные службы, связь появится на «зимниках». Это позволит оперативно реагировать в чрезвычайных ситуациях, уточнили в пресс-службе.

С точки зрения бизнеса сервис на базе низкоорбитальной группировки интересен пассажирским и грузовым транспортным компаниям, добывающей отрасли, электроэнергетике, промышленным производствам, сельскому хозяйству, телеком-операторам, государственным и образовательным учреждениям, оперативным и чрезвычайным службам, а также туризму и геологоразведке.

Новые технологии связи открывают возможности цифровизации для каждой из этих отраслей. Добывающая промышленность сможет управлять удаленными объектами в реальном времени. Покрытие федеральных трасс сделает возможным использование умного и беспилотного транспорта. В сельском хозяйстве широкополосный доступ обеспечит автоматизацию полевых работ. Пассажиры и экипажи поездов, самолетов и морских судов получат стабильную бесшовную связь в любой точке мира, подчеркнули в компании.