Технологии

В «Бюро 1440» назвали главную пользу спутникового интернета

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Спутниковый широкополосный доступ в интернет будет наиболее эффективен там, где строить наземную оптоволоконную инфраструктуру экономически нецелесообразно или технически невозможно. В первую очередь это Арктическая зона, Дальний Восток и акватория Северного морского пути. Об этом 12 июля «Известиям» рассказали в пресс-службе аэрокосмической компании «Бюро 1440». пишет Известия.

Благодаря такой связи жители отдаленных и труднодоступных районов смогут пользоваться высокоскоростным интернетом наравне с горожанами. В компании отметили, что проникновение мобильной связи в северных регионах ниже среднероссийского из-за сурового климата, сложного рельефа и огромных территорий. Сервис «Бюро 1440» улучшит качество жизни в Арктике и на Дальнем Востоке, а также даст доступ к цифровым услугам жителям тысяч малых поселений с населением до 500 человек.

Кроме того, доступ к надежной и быстрой передаче данных получат экстренные и спасательные службы, связь появится на «зимниках». Это позволит оперативно реагировать в чрезвычайных ситуациях, уточнили в пресс-службе.

С точки зрения бизнеса сервис на базе низкоорбитальной группировки интересен пассажирским и грузовым транспортным компаниям, добывающей отрасли, электроэнергетике, промышленным производствам, сельскому хозяйству, телеком-операторам, государственным и образовательным учреждениям, оперативным и чрезвычайным службам, а также туризму и геологоразведке.

Новые технологии связи открывают возможности цифровизации для каждой из этих отраслей. Добывающая промышленность сможет управлять удаленными объектами в реальном времени. Покрытие федеральных трасс сделает возможным использование умного и беспилотного транспорта. В сельском хозяйстве широкополосный доступ обеспечит автоматизацию полевых работ. Пассажиры и экипажи поездов, самолетов и морских судов получат стабильную бесшовную связь в любой точке мира, подчеркнули в компании.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Наука

день назад

Невролог назвал способы снижения риска деменции

Технологии

день назад

Российский перехватчик «Хант» предугадает маневры дронов

блоха пьет кровь

Технологии

9 часов назад

Цифровой «Рассвет»: как российский ответ Starlink изменит жизнь миллионов

Польза

день назад

Перец будет цвести и наливаться до осени: бесплатная июльская подкормка творит чудеса

вызов сантехника цена в Краснодаре

Технологии

день назад

Apple выплатит владельцам iPhone до 95 долларов: кому положена компенсация

Новости России

19 часов назад

Сбербанк уже четвертый день работает по новым правилам: пенсионеры столкнулись с важными изменениями

Бизнес новости Казани

11 часов назад

Для госучреждений Казани хотят ввести льготную аренду
Технологии
3 часа назад

Эксперт назвал признаки поддельных сообщений от банков и госорганов

IT-эксперт Денис Макушевский рассказал о призна...

Армия и оружие

14 минут назад

В Татарстане из-за угрозы БПЛА ограничена работа аэропортов

Технологии

19 минут назад

В «Бюро 1440» назвали главную пользу спутникового интернета

Важное в РТ

42 минуты назад

Циклон, БПЛА, бензин: тревоги в Татарстане

Технологии

час назад

Иван Копылов призвал сохранять диалоги ИИ из-за блокировок
Ненастное завершение выходных ожидает Татарстан
Новости Татарстана
4 часа назад

Ненастное завершение выходных ожидает Татарстан

Технологии

2 часа назад

Смартфоны становятся «стеной» между родителями и детьми

Армия и оружие

5 часов назад

Режим «Беспилотная опасность» введён на всей территории Татарстана

Новости Татарстана

12 часов назад

Татарстан выделил почти 65 млн рублей на демонстрационный экзамен
«Новый свет»: где загородная тишина встречается...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом