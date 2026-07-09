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Выставка «Фабрика чудес» к 90-летию «Союзмультфильма» в Казани

Служба новостей Автор статьи
В Казани открывается интерактивная выставка «Фа...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Казани завтра, 10 июля, открывается интерактивная выставка «Фабрика чудес», посвященная 90-летию киностудии «Союзмультфильм». Экспозиция будет работать до 19 июля, сообщили в пресс-службе Минкультуры РТ. пишет Татар-информ.

Посетители смогут пройти по творческим цехам студии и увидеть, как создается мультфильм: от замысла и первых эскизов до готовой анимационной вселенной. В цехе звука гости узнают, как озвучивают персонажей, а в кукольном цехе — как неподвижные куклы и декорации превращаются в живых героев. Представлены техники рисованной, кукольной, 3D- и других видов анимации. Многие экспонаты можно трогать, запускать и исследовать самостоятельно, а аудиогид будет комментировать увиденное.

Киностудия отметила 90-летний юбилей 10 июня. Выставка «Фабрика чудес» стартовала в Москве 15 июня, а 27 июня открылась в Нижнем Новгороде. За это время ее посетили более 20 тысяч человек. После Казани экспозиция отправится в Саратов, Екатеринбург, Тюмень и Челябинск.

В рамках юбилейного маршрута «Союзмультфильма» ежедневно проходят показы любимых мультфильмов, а по выходным — мастер-классы и встречи с героями. Выставка работает бесплатно в Центре семьи «Казан» с 11 до 21 часа. Среднее время посещения — 20–30 минут. Требуется предварительная регистрация на сайте souzmult90.ru. Возрастное ограничение: 6+.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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