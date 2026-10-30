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МТС и МУП «Метроэлектротранс» расширяют сотрудничество для цифровизации наземного электротранспорта

Служба новостей Автор статьи
МТС, цифровая экосистема, сообщает о подписании...

Фото: Ксения Добролюбова

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МТС, цифровая экосистема, сообщает о подписании соглашения о намерениях с МУП «Метроэлектротранс» города Казани на форуме Kazan Digital Week. Документ закрепляет планы по внедрению современных IT‑решений для повышения эффективности работы троллейбусного и трамвайного парка столицы Татарстана.

В рамках подписанного соглашения планируется совместная работа над развитием цифровой инфраструктуры городского электротранспорта, а также над созданием условий для использования импортонезависимого оборудования и программного обеспечения.

«Мы уже реализуем ряд проектов совместно с МУП «Метроэлектротранс» на базе метрополитена Казани — усиливаем инфраструктуру связи на станциях и развиваем покрытие в перегонах. Опыт МТС в цифровизации общественного транспорта подтверждён проектами в разных городах России: мы оснащали наземный транспорт Wi-Fi-сетями, системами видеонаблюдения, решениями для экстренного реагирования, инструментами для мониторинга и управления подвижным составом. Этот накопленный опыт мы готовы применять и в Казани, чтобы сделать поездки горожан и гостей города комфортнее и безопаснее», — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

«Троллейбусы и трамваи ежедневно в будние дни перевозят в среднем 150 тысяч пассажиров. Сегодня мы активно используем бесконтактную оплату проезда, развиваем системы безопасности и контроля. Партнёрство с технологическими компаниями позволяет нам расширять набор инструментов для повышения операционной эффективности и, что самое важное, обеспечивать высокий уровень комфорта и безопасности для пассажиров», — отметил генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

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