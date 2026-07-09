Первый выпуск программы России и ОАЭ по подготовке инженеров прошел в Москве
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В Москве состоялся первый выпуск совместной образовательной программы Московского авиационного института (МАИ) и Университета Халифы из ОАЭ. Дипломы шести иностранным студентам вручил ректор МАИ Михаил Погосян. Это первая реализованная Россией и ОАЭ программа по подготовке инженеров. сообщает ТАСС.
Первые три года выпускники изучали фундаментальные дисциплины в области прикладной инженерии, авиа- и ракетостроения на базе Университета Халифы. На четвертом году они продолжили обучение в МАИ, где углубили знания в авиации и космонавтике, познакомились с передовыми промышленными технологиями и подготовили дипломные проекты. Цель программы — подготовка комплексных специалистов для международных рынков авиационно-космической промышленности.
Дипломные работы выполнялись в двух командах. Первая работала над концепцией сверхзвукового пассажирского самолета нового поколения, вторая — над проектом кубсата-ретранслятора для связи с Землей при исследовании Венеры. Студенты первой группы строили математические модели, рассчитывали звуковой удар, изучали принципы работы современных систем управления и проектировали конструкцию крыла с элементами бионического дизайна.
Вторая команда из-за сложных условий радиации и отсутствия магнитного поля возле Венеры сделала ставку на аналоговое управление на базе транзисторов, резисторов и конденсаторов. Выпускники разработали специальную антенну, способную быстро и без перебоев передавать информацию через сотни миллионов километров космического пространства. Для выполнения маневров студенты провели расчеты для оснащения спутника импульсными плазменными двигателями.
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