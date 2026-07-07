Ученые из Научного центра информационных технологий и искусственного интеллекта НТУ «Сириус» создали прототип системы, которая позволяет манипуляторам адаптироваться к изменяющимся условиям без трудоемкой перенастройки. Комплекс решений нацелен на повышение точности позиционирования и сокращение временных затрат на сборку, что в перспективе откроет путь к безлюдным производствам.

Основная проблема современной промышленной робототехники — недостаточная гибкость автоматизированных систем. Большинство роботов эффективны только в строго структурированной среде, а любые отклонения в геометрии или расположении деталей требуют перепрограммирования или участия человека. Особенно остро это проявляется в резьбовой сборке, на которую приходится более четверти всех сборочных операций. Для таких процессов команда «Сириуса» разработала специализированное решение.

В рамках проекта ученые создали новые методы калибровки манипуляторов и математические модели контакта с упругими телами. Также разработано программное обеспечение для управления роботами, включая протоколы обмена данными и алгоритмы стабилизации движения. Практическим итогом стал прототип роботизированного комплекса, объединяющий промышленный манипулятор, камеру технического зрения и силомоментный датчик. Система позволяет роботу в реальном времени определять положение деталей, контролировать силу давления и корректировать действия.

«Наша глобальная цель — создание гибких производств, где робот сможет адаптироваться к новым условиям без серьезной модификации аппаратной части и программ управления», — рассказал «Известиям» руководитель проекта Данил Кульминский, доцент направления «Математическая робототехника и искусственный интеллект».

Эксперты отметили перспективность разработки. Она будет востребована в машиностроении, авиа- и судостроении, при работе с композитами, а также в операциях, где критичны точность, повторяемость и контактное взаимодействие с деталями.