Наука

Мужчины вдвое чаще женщин сталкиваются со «стеной» во время марафона

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Мужчины вдвое чаще женщин сталкиваются с «стено...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Мужчины вдвое чаще женщин сталкиваются с резкой потерей скорости во второй половине марафона — так называемой «стеной». К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в Scientific Reports.

Аналитики изучили данные почти 874 тысяч участников Берлинского марафона с 1999 по 2025 год. Оказалось, что бегуны сильного пола примерно вдвое чаще резко замедлялись после первой половины дистанции.

Среди тех, кто преодолевал трассу быстрее трёх часов, разрыв был особенно заметен: мужчины «врезались в стену» примерно в шесть раз чаще женщин. Пиковый результат на старте оборачивается для них более рискованными последствиями. Авторы подчёркивают, что это соотношение стабильно на протяжении почти трёх десятилетий, что исключает случайность или влияние погоды.

По мнению исследователей, причины — в физиологических различиях и более агрессивной тактике бега. Мужчины склонны выбирать чрезмерно амбициозный темп с первых километров, что приводит к серьёзному спаду на финише. Женщины распределяют силы рациональнее, сохраняя стабильную скорость до конца забега.

Учёные предполагают, что женский организм эффективнее расходует энергетические запасы: активнее использует жиры в качестве топлива, дольше экономя гликоген. Его истощение и приводит к «стене». Мужской метаболизм быстрее сжигает углеводные резервы, ускоряя наступление критической усталости при неправильном темпе.

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