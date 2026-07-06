Компания HMD представила четыре кнопочных телефона под брендом Nokia, оснащённых искусственным интеллектом. Модели Nokia 200 4G, 210 4G, 215 4G 2nd Edition и 235 4G 2nd Edition получили ИИ-ассистента на базе Sikey AI, для вызова которого предусмотрена отдельная кнопка. Ассистент способен отвечать на простые вопросы и управлять некоторыми функциями телефона. Бесплатный доступ к ИИ действует первые 180 дней, после чего потребуется платная подписка, оформляемая через смартфон.

Технические характеристики включают VGA-камеры с поддержкой видеозвонков Xpress. Nokia 210 4G и 215 4G оснащены 2,4-дюймовыми QVGA-экранами, а Nokia 215 4G 2nd Edition и 235 4G 2nd Edition — 2,8-дюймовыми IPS-дисплеями. Тыльные камеры есть только у Nokia 210 4G и 235 4G, причём у последней разрешение достигает 2 Мп. Все модели работают на S30+, имеют аккумуляторы на 1450 мАч, поддерживают Bluetooth 5.0, оснащены 3,5-мм аудиоразъёмом, FM-радио и портом USB-C.