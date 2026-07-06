На деловом понедельнике мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что новое поколение не готово к физическому труду, из-за чего целые отрасли в столице Татарстана и по всей стране зависят от иностранной рабочей силы. «Новое поколение — это поколение белоручек. Физический труд для них — нечто чуждое. Целая отрасль сегодня и в стране, и в Казани зависит от труда гастарбайтеров. Это требует серьёзного переосмысления», — подчеркнул градоначальник. Он отметил, что система образования не успевает за стремительными изменениями на рынке труда, где вслед за развитием технологий возникают новые профессии. Метшин призвал активнее работать над переподготовкой кадров и налаживать диалог с работодателями.

При этом ситуация с занятостью в городе остаётся стабильной: 17 тысяч вакансий при 5,6 тысячи соискателей, уровень безработицы — 0,25 процента. С начала 2026 года через службу занятости в Казани трудоустроен 371 несовершеннолетний. До конца года планируется обеспечить временной занятостью около тысячи подростков в возрасте от 14 до 18 лет. На материальную поддержку их трудоустройства из бюджета республики выделено 12,7 миллиона рублей, сообщил директор Центра занятости населения РТ Тимур Муллин. Служба занятости заключила более 80 договоров с 71 организацией. Благодаря этому подростки получили возможность временного трудоустройства в МБУ «Подросток», аквапарке «Сувар», отеле «Ривьера», инженерном центре «Энергопрогресс», на Казанском электромеханическом заводе, заводах «Казанькомпрессормаш», «Элекон» и других предприятиях города. Дополнительную поддержку программе оказывает исполком Казани. В этом году город выделил целевое финансирование, которое позволит трудоустроить ещё 150 подростков в подростковые клубы.

Особое внимание в центре занятости уделяют трудоустройству участников специальной военной операции. С начала 2026 года за содействием обратились 70 ветеранов боевых действий, работа уже найдена для 41 человека. «Предметом нашего особого внимания остаётся трудоустройство участников СВО. Наш долг — максимально помочь им вернуться к мирной жизни, найти работу и адаптироваться», — отметил Метшин. Одним из ключевых инструментов поддержки является профессиональное обучение. По национальному проекту «Кадры» к обучению уже приступили семь ветеранов. Они выбирают современные и высокотехнологичные специальности: трое осваивают профессию оператора беспилотных летательных аппаратов, один проходит обучение по направлению искусственного интеллекта. Ещё трое получают востребованные рабочие профессии — сварщика, оператора станков с ЧПУ и тракториста. Четыре бойца по республиканской программе «Содействие занятости населения» выучились на водителей погрузчиков и водителей категорий «В» и «С». Ещё семь ветеранов обучатся промышленному альпинизму, метрологии, а также управлению грузовым и легковым транспортом. Каждого участника программы сопровождают индивидуально — от выбора профессии до трудоустройства.

Дополнительные меры поддержки предусмотрены для работодателей, создающих рабочие места для людей с инвалидностью, в том числе ветеранов боевых действий. За оборудование или оснащение рабочего места государство предоставляет субсидию до 200 тысяч рублей. На сегодняшний день предприятия Казани создали пять таких рабочих мест. Два из них организовало МУП «Метроэлектротранс», где инвалиды II группы трудоустроены слесарями по ремонту подвижного состава. Предприятию предоставлена субсидия в размере 354 тысяч рублей. Ещё одно рабочее место для участника СВО, имеющего инвалидность II группы, создало МУП «ПАТП-2» — он принят на должность старшего кладовщика. Два рабочих места также открыты в АНО «Добрая Казань», где трудоустроены оператор колл-центра и специалист по проектной деятельности.

С начала года в Казань для трудоустройства прибыли более 24,4 тысячи иностранных граждан. На 1 июня в городе официально находились 50,7 тысячи иностранцев. Наиболее заметно конкуренция за кадры выросла в сферах информационных технологий, искусства и культуры, индустрии красоты и спорта, транспорта, строительства, науки и образования, а также производства. Эти отрасли постепенно переходят в категорию «рынка работодателя», где выбор сотрудников стал значительно шире. Жители чаще выбирают работу с более комфортными условиями труда — в торговле, сфере услуг и офисном секторе, даже если уровень оплаты там ниже. При этом вакансии, связанные с физическим трудом, остаются менее востребованными. Позитивные сдвиги зафиксированы и в сфере занятости: число работников с сокращённым графиком снизилось с 1277 до 205 человек, количество сотрудников, находящихся под риском увольнения, уменьшилось с 1501 до 384. Уровень скрытой безработицы в Казани составляет 14 процентов от общего показателя по Татарстану, при этом ситуация в целом остаётся стабильной. «В целом ситуация на рынке труда остаётся стабильной. Изменения на рынке труда требуют постоянного диалога между работодателями, системой образования и системой переподготовки кадров. Мы со своей стороны готовы этому содействовать и участвовать», — подчеркнул Ильсур Метшин.