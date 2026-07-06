Технологии

В «Воде Донбасса» сообщили о проверке качества воды в ДНР

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В ДНР система контроля качества водопроводной воды включает около 20 лабораторий, работающих посменно. Об этом сообщил гендиректор «Воды Донбасса» Андрей Григорьев. Специалисты анализируют воду до и после очистки, проверяя её по более чем 80 показателям, включая жёсткость и радиологию.

Из-за подачи воды по графику при каждом включении системы возможны отложения со стенок труб, что снижает прозрачность и вызывает запах. Для борьбы с этим ежегодно летом проводят общее хлорирование всей системы — от источников до потребителя.

«Мы хлорируем резервуары, магистральные и муниципальные сети, то есть всю систему. Остальное на контроле, и за качеством следим вместе с Роспотребнадзором», — подчеркнул Григорьев.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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