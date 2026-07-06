В ДНР система контроля качества водопроводной воды включает около 20 лабораторий, работающих посменно. Об этом сообщил гендиректор «Воды Донбасса» Андрей Григорьев. Специалисты анализируют воду до и после очистки, проверяя её по более чем 80 показателям, включая жёсткость и радиологию.

Из-за подачи воды по графику при каждом включении системы возможны отложения со стенок труб, что снижает прозрачность и вызывает запах. Для борьбы с этим ежегодно летом проводят общее хлорирование всей системы — от источников до потребителя.

«Мы хлорируем резервуары, магистральные и муниципальные сети, то есть всю систему. Остальное на контроле, и за качеством следим вместе с Роспотребнадзором», — подчеркнул Григорьев.