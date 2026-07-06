Технологии

Кто на самом деле изобрел телевидение: история гениальной идеи

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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У телевидения нет одного отца-основателя, в отличие от многих других изобретений. В этой истории переплелись гениальные догадки, корпоративные тайны, судебные тяжбы и огромная работа. Ученые из Германии, США, России и Шотландии стремились к одной цели: передавать движущееся изображение на расстояние. Разбираемся, как это удалось.

Идея передачи изображения на расстояние появилась задолго до технической реализации. В конце XIX века ученые поняли: если звук передается по телефонному проводу, то теоретически можно передавать и свет. В 1880 году француз Морис Леблан предложил концепцию сканирования, ставшую основой телевидения. Механизм построчно сканировал изображение, преобразовывал его в электрические сигналы и восстанавливал в приемнике.

В 1884 году немец Пауль Нипков запатентовал механическую систему — «диск Нипкова». Вращающийся диск с отверстиями по спирали построчно сканировал изображение, пропуская свет на фотоэлемент. Сам Нипков не построил работающее устройство, но его идея повлияла на будущих изобретателей. В 1900 году русский инженер Константин Перский впервые употребил термин «телевидение». В 1907 году Борис Розинг запатентовал систему, сочетавшую механический сканер с электронно-лучевой трубкой.

В 1925 году американец Чарльз Дженкинс продемонстрировал механическую систему, передающую движущиеся силуэты. Шотландец Джон Лоуги Бэрд добился первого успеха, «телевизировав» человеческое лицо. 26 января 1926 года он провел публичную демонстрацию в лондонской лаборатории, показав размытое изображение куклы. В 1927 году Герберт Айвз из Bell передал движущиеся изображения из Вашингтона в Нью-Йорк. Однако механические системы имели низкое разрешение (30–60 строк) и мерцание.

Настоящий прорыв произошел с переходом на электронные системы. Пионерами стали Фило Фарнсуорт и Владимир Зворыкин. Фарнсуорт, самоучка из Юты, в 1926 году начал строить «диссектор изображения» — стеклянную трубку, преобразующую свет в поток электронов. В сентябре 1927 года он передал первое четкое электронное изображение. Зворыкин, эмигрант из России, в 1923 году подал заявку на патент «иконоскопа», но рабочий прототип создал только в 1931 году, работая в RCA. В 1930-х годах развернулась патентная война между Фарнсуортом и RCA. В 1939 году суд вынес решение в пользу Фарнсуорта, так как прототип Зворыкина появился позже. RCA подписала лицензионное соглашение.

В Великобритании компания EMI создала практичную электронную систему. В 1936 году BBC начала регулярные передачи с телебашни в Александр-Палас, где конкурировали системы Бэрда (240 строк) и EMI (405 строк). После пожара в лаборатории Бэрда победила EMI. В США на Всемирной выставке 1939 года RCA продемонстрировала электронное телевидение, а президент Рузвельт стал первым президентом на телеэкране. В 1941 году началась выдача лицензий коммерческим станциям, но развитие остановила Вторая мировая война.

В 1946 году в США было около 44 000 телевизоров. Послевоенный бум привел к росту: к 1952 году число телевизоров достигло 24,3 миллиона, станций — 225. Телевидение стало главным массовым медиа, формирующим культуру и политику. Фундамент был заложен в борьбе изобретателей и инженеров, каждый из которых внес вклад в создание «ящика», без которого мы не представляем жизни.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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