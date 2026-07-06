На конференции Федерации европейских нейробиологических обществ в Барселоне исследователи представили данные о том, что владение иностранными языками может замедлить старение мозга на срок до 13 лет. В ходе работы специалисты проанализировали мозговую активность 728 многоязычных жителей Страны Басков с помощью магнитоэнцефалографии и искусственного интеллекта.

У людей, говорящих на двух языках, мозг функционировал примерно на шесть лет моложе, чем у одноязычных. При знании трёх языков разница составила около семи лет, а четырёх — порядка 13 лет. Доктор Лусия Аморузо отметила, что мозг полиглотов выглядел моложе хронологического возраста.

На замедление старения влияют не только количество языков, но и уровень владения ими, а также возраст начала изучения второго языка. Учёные признают, что нельзя полностью исключить воздействие образа жизни и социальной активности.