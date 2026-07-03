Татарстан вошел в топ-3 регионов по числу заявлений в 1-й класс через «Госуслуги»

Республика Татарстан заняла третье место среди регионов России по количеству заявлений, поданных в первый класс через портал госуслуг. В Минцифры РФ сообщили, что по итогам первой волны приемной кампании через «Госуслуги» было отправлено 35,3 тысячи документов от татарстанских родителей.

Лидерами рейтинга стали Свердловская область и Санкт-Петербург, где через портал подали 43,4 тысячи и 40,4 тысячи заявлений соответственно. В целом по стране в ходе первой волны родители направили 840 тысяч заявлений, что составило 70% от общего числа. Из них 49% пришлось на девочек, 51% — на мальчиков.

Все школы обязаны были открыть запись не позднее 1 апреля. Самыми ранними сроками отличился Норильск, а позже всех к процессу присоединилась Самарская область. Многие родители заранее создавали черновики заявлений, чтобы отправить их в момент старта кампании — в некоторых учебных заведениях очередность влияет на зачисление.

Вторая волна начнется 6 июля. В этот период будут зачислять детей в школы, где остались свободные места. Развитие цифровых сервисов для записи в первый класс соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», подчеркнули в Минцифры РФ.