Бедеров: сброс смартфона не удаляет все данные

Сброс настроек смартфона не гарантирует полного удаления данных, заявил Игорь Бедеров, председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России, в интервью RT. Многие пользователи перед продажей устройства ограничиваются этим шагом, но информация остается на девайсе.

По словам Бедерова, современные смартфоны оснащены флеш-памятью, и сброс до заводских настроек через меню не является полноценным форматированием. Для надежного удаления всех данных он рекомендует форматировать память, что исключает возможность сохранения файловых артефактов.

Если память не отформатирована, на устройстве могут остаться миниатюры фотографий, фрагменты переписок и голосовые сообщения в неразмеченной области. Служебные области памяти после пользовательского сброса остаются нетронутыми. Даже после удаления всех данных цифровой отпечаток устройства сохраняется.

Ранее журналисты Android Police описали метод обнаружения приложений, замедляющих работу смартфона, с помощью меню разработчика.