В Татарстане модернизируют 215 сельских почтовых отделений

В Татарстане продолжается обновление инфраструктуры почтовой связи. Как сообщил глава Минцифры РТ Илья Начвин, в республике модернизируют 215 сельских отделений. Это позволит почтальонам работать в лучших условиях, а жители отдаленных уголков почувствуют заботу. сообщает Татар-информ.

На сегодняшний день в регионе функционируют 1 108 отделений, где трудятся более 6,2 тыс. сотрудников. За год почтальоны доставили 55 млн писем, 16 млн газет и 263 тыс. пенсий. Для поддержки работников сельских отделений в 2026 году из бюджета Татарстана выделено 55,3 млн рублей, которые получат 2,3 тыс. сотрудников.

Министр поздравил работников почтовой связи с профессиональным праздником, отметив, что отрасль остается важнейшим каналом связи, особенно для сельских жителей. По его словам, почтовое отделение в малых населенных пунктах — это не просто место получения писем, но часто единственный способ получить пенсию, заказать лекарства, оплатить налоги или коммунальные платежи.

Илья Начвин поблагодарил работников и ветеранов за верность делу и ответственный труд, пожелав им здоровья, благополучия и стабильности.