Жара в Татарстане сменится ливнями и похолоданием до +11

На предстоящей неделе в Татарстане погода резко изменится: после жары придут ливни и грозы. Синоптики Гидрометцентра республики прогнозируют неустойчивый характер погоды с обильными осадками. об этом сообщает Новый Век.

В понедельник, 13 июля, местами ожидаются ливни, в отдельных районах прогремит гроза, возможен град. Порывы ветра достигнут 17–22 м/с. Ночью температура составит +13…+18 градусов, днем воздух прогреется до +22…+27.

Во вторник, 14 июля, осадки сохранятся. При грозе ветер усилится до 15–20 м/с. Ночью похолодает до +11…+16 градусов, днем столбики термометров не поднимутся выше +18…+23.

В среду, 15 июля, существенных изменений не ожидается: дожди, местами грозы. Ночью температура будет +11…+16 градусов, днем — +20…+25.