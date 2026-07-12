Метод ускорения регенерации роговицы создан учеными РАН

Ученые из Института цитологии РАН совместно с коллегами из Физико-технического института имени Иоффе разработали недорогой способ производства коллагеновых матриц. Эти материалы предназначены для восстановления поврежденных тканей глаз. Разработка поддержана Российским научным фондом. пишет Proulyanovsk.

Коллагеновые пленки, как рассказала Юлия Нащёкина, руководитель группы тканевой инженерии Института цитологии РАН, создают условия для пролиферации клеток и их активной миграции с периферийных участков раневого ложа. Это заметно ускоряет регенерацию тканей.

В дальнейшем данная методика может применяться в терапии восстановления органов зрения. Исследование получило поддержку Российского научного фонда.