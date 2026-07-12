Наука

Метод ускорения регенерации роговицы создан учеными РАН

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Ученые из Института цитологии РАН совместно с коллегами из Физико-технического института имени Иоффе разработали недорогой способ производства коллагеновых матриц. Эти материалы предназначены для восстановления поврежденных тканей глаз. Разработка поддержана Российским научным фондом. пишет Proulyanovsk.

Коллагеновые пленки, как рассказала Юлия Нащёкина, руководитель группы тканевой инженерии Института цитологии РАН, создают условия для пролиферации клеток и их активной миграции с периферийных участков раневого ложа. Это заметно ускоряет регенерацию тканей.

В дальнейшем данная методика может применяться в терапии восстановления органов зрения. Исследование получило поддержку Российского научного фонда.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Наука

день назад

Невролог назвал способы снижения риска деменции

Технологии

день назад

Российский перехватчик «Хант» предугадает маневры дронов

поможет ли дезодорация после травли клопов

Технологии

16 часов назад

Цифровой «Рассвет»: как российский ответ Starlink изменит жизнь миллионов

Новости России

день назад

Сбербанк уже четвертый день работает по новым правилам: пенсионеры столкнулись с важными изменениями

копка могилы стоимость в Москве

Польза

19 часов назад

Талия может вернуться без сложных тренировок: нужны всего три простых упражнения

Бизнес новости Казани

18 часов назад

Для госучреждений Казани хотят ввести льготную аренду

Наука

день назад

Открытие физиков продлит жизнь телевизоров на квантовых точках
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане модернизируют 215 сельских почтовых отделений

В Татарстане модернизируют 215 сельских почтовы...

Польза

час назад

Один ответ на вопрос «Как дела?» может многое изменить: фраза для богатства и внутренней гармонии

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане за 11 июля произошло шесть пожаров

Технологии

3 часа назад

Психиатр предупредил об опасности постоянного скроллинга

Автоновости Казани и Мира

3 часа назад

Огромная очередь на заправку «Газпрома» в Казани попала на видео
Свыше 5 тысяч работников насчитали в почтовой о...
Новости Татарстана
3 часа назад

Свыше 5 тысяч работников насчитали в почтовой отрасли Татарстана

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане ожидаются сильные дожди и град

Армия и оружие

6 часов назад

В Татарстане из-за угрозы БПЛА ограничена работа аэропортов

Технологии

6 часов назад

В «Бюро 1440» назвали главную пользу спутникового интернета
«Новый свет»: где загородная тишина встречается...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом